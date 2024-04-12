Барецкий пообещал снести бараки около замка Пугачевой в Грязи Стас Барецкий: вместо бараков в деревне Грязь построят кирпичные дома

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Стас Барецкий

Бараки в деревне Грязь Одинцовского района, где находится замок Аллы Пугачевой, нужно снести, а на их месте возвести кирпичные дома, заявил в беседе с NEWS.ru шоумен Стас Барецкий. Он добавил, что готов обратиться к местным властям по этому вопросу.

Как такое может быть, в каком мы веке? В XXI веке. Поэтому бараки мы здесь уберем, построим здесь кирпичные дома. Завтра же, сегодня позвоним местному председателю колхоза, совхоза, чтобы завтра никаких зданий здесь не было, — сказал Барецкий.

Барецкий предложил вывезти ночью людей из бараков и поселить в гостинице. По его словам, он также готов разместить их в замке.

У меня даже чердак закипел от возмущения. Ночью вывозим людей отсюда и селим в гостинице, — пообещал шоумен.

Ранее шоумен утверждал, что купил замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и в нем теперь живут его родственники. По словам Барецкого, соседи звездной пары его знают. Он также добавил, что в доме артистов до сих пор остаются их вещи. Во время визита в деревню Барецкий обещал показать журналистам NEWS.ru замок, однако войти туда никто не смог. Как сказал шоумен, он забыл ключи.