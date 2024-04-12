Барецкий пообещал построить магазин цветов рядом с замком Пугачевой Стас Барецкий: вместо халупы из профнастила построю в Грязи кирпичный магазин

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Стас Барецкий

Стас Барецкий пообещал построить большой кирпичный магазин в деревне Грязь Одинцовского района, где находится замок Аллы Пугачевой. Шоумен добавил, что готов отдать его в аренду местным жителям совершенно бесплатно, сообщает корреспондент NEWS.ru.

У вас так ничего не изменилось, вам тут надо хороший магазин отстроить, построю вам кирпичный, большой. Я вам отдам помещение в аренду, и вы платить не будете вообще. Сделаем неоновые вывески и назовем «Цветы Барецкого», — сказал Барецкий цветочнице.

Шоумен пообещал, что, в отличие от Аллы Пугачевой, будет заходить в цветочный магазин часто. Чтобы поддержать местный бизнес, Барецкий купил две розы, а после уговоров цветочницы, что живым надо дарить нечетное количество цветков, он докупил еще один цветок.

В деревне Грязь Одинцовского района, где построили замок Пугачева и Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), скромная инфраструктура. В населенном пункте нет даже отделения почты, есть только два маленьких магазина — продуктовый и цветочный. Изредка местные жители видели в нем звездных обитателей замка, которые приходили делать покупки.

Ранее стало известно, что Стас Барецкий обещал показать журналистам NEWS.ru замок в деревне Грязь, который он, по его словам, купил у Аллы Пугачевой, но не смог в него войти. Он заявил, что забыл ключи от ворот.