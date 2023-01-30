Бард Новиков опроверг слухи о собственной смерти Бард Новиков заявил, что впервые в жизни столкнулся с новостями о собственной смерти

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Александр Новиков

Уральский шансонье Александр Новиков опроверг распространившиеся в Сети слухи о собственной смерти, сообщает «КП-Екатеринбург». В своем Telegram-канале он отметил, что желтая пресса в отношении него еще не доходила «до такого уровня идиотизма». Бард отметил, что в течение жизни прочитал о себе многое, но с новостями о собственной кончине он столкнулся впервые.

За долгие годы своей жизни чего только я о себе ни начитался. Но вот о том, что скончался, прочитал сегодня на портале Дзен впервые. Читаю это сообщение пока что не с того, а с этого света. До такого уровня идиотизма жёлтая пресса в отношении меня ещё не доходила. С лучшими пожеланиями поклонникам, зрителям и слушателям, живой и радостный Александр Новиков, — написал музыкант.

До этого слухи о своей кончине опроверг актер Дмитрий Певцов. Он снял видео после репетиции в театре и заявил, что не собирается пока покидать сцену и тем более этот мир. Также Певцов продемонстрировал свой бицепс, говорящий, по его мнению, о хорошей физической форме. Ложные новости о смерти актёра могли возникнуть после недавнего приобретения им места на Троекуровском кладбище, рядом с погибшим сыном. Молодой человек скончался в результате несчастного случая на встрече выпускников. Актёр тяжело переживал его утрату, хотя при жизни их отношения не были безоблачными.