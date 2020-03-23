https://static.news.ru/photo/7f393888-6d00-11ea-8ec2-fa163e074e61_660.jpg Барбара Брыльска Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Актриса Барбара Брыльска не подтвердила информацию, что уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием. Ранее в СМИ появились сообщения, что у артистки рак языка.

Брыльска назвала такие слухи «странными».

Нет. Какой рак? О боже мой, боже, — сказала она в интервью телеканалу «Звезда».

Она также рассказала, что сейчас живёт в Варшаве и из-за угрозы распространения коронавируса находится на карантине.

Ранее NEWS.ru писал, что звезде театра и кино Евгении Симоновой германские врачи удалили лёгкое. Актриса 12 лет болеет онкологией. Несмотря на это, звезда советского кино продолжает играть в театре, только по совету медиков отказывается от гастролей. При этом актриса никак не может бросить курить.