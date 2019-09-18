https://static.news.ru/photo/2967a9d0-dad4-11e9-bc43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Папарацци засняли телеведущую Юлию Барановскую за поцелуями с солистом группы «Иванушки» Кириллом Турчиновым.

34-летняя Барановская и 36-летний Турчинов пришли вместе на вечеринку в честь дня рождения известного продюсера Артёма Сорокина. Они сидели за одним столиком весь вечер и не скрывали свои чувства, сообщает Super .

Ранее Барановская отреагировала на распространившиеся в СМИ слухи о тайной свадьбе с журналистом Александром Телесовым. По словам многодетной мамы, их связывают только приятельские отношения, писал News.ru.