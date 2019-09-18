Папарацци засняли телеведущую Юлию Барановскую за поцелуями с солистом группы «Иванушки» Кириллом Турчиновым.
34-летняя Барановская и 36-летний Турчинов пришли вместе на вечеринку в честь дня рождения известного продюсера Артёма Сорокина. Они сидели за одним столиком весь вечер и не скрывали свои чувства, сообщает
Ранее Барановская отреагировала на распространившиеся в СМИ слухи о тайной свадьбе с журналистом Александром Телесовым. По словам многодетной мамы, их связывают только приятельские отношения, писал News.ru.