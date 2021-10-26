Барановская рассказала об отличительных особенностях настоящего мужчины

Настоящий мужчина прежде всего должен отвечать за всё, что происходит в его жизни, в том числе за близких. Об этом заявила российская телеведущая и коллега Александра Гордона по шоу «Мужское/Женское», Юлия Барановская. По такому принципу она старается воспитать своих сыновей. Об этом пишет «Слово и Дело».

Мы все по-разному понимаем, что такое быть настоящим мужчиной. В моей картине мира — это тот, кто делает, а не говорит; кто отвечает за всё в своей жизни. Человек, который берёт ответственность и за себя, и за тех, кто рядом. Единственное качество, которое отличает мужчину от мальчика, — ответственность, — пояснила Барановская.

По её словам, она старается воспитать своих сыновей в первую очередь ответственными, способными отвечать за свои слова, действия и за «тех, кто рядом». Барановская хочет, чтобы её сыновья умели красиво и правильно ухаживать за девушками, а также хотели заниматься чем-либо по собственной инициативе.

Ранее Юлия Барановская повторно обратилась в суд с просьбой увеличить размер алиментов от бывшего мужа, футболиста Андрея Аршавина. По словам юриста телеведущей, рождение четвёртого ребёнка у спортсмена не даёт ему права «взять и срезать ежемесячные выплаты» на старших детей.