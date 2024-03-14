Барановская рассказала, как спасается от морщин Телеведущая Барановская: от морщин помогают инъекции ботулотоксина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юлия Барановская

Телеведущая Юлия Барановская рассказала, что избавиться от мимических морщин ей помогают «уколы красоты», то есть инъекции высокоочищенного ботулотоксина. В беседе с порталом «Страсти» она призналась, что не злоупотребляет этими процедурами.

Конечно, косметолог и уколы <...> мне сильно помогают. Я никогда этим не злоупотребляю, спокойно выдерживаю все положенные сроки. А что касается ухода за лицом, это, скорее, вопрос к моему визажисту. Это она все время настаивает на масках и еще на чем-то, — объяснила знаменитость.

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина, Юлия Барановская уже 10 лет ведет ток-шоу «Мужское / Женское» на Первом канале. Также она была соведущей шоу «Чего хотят мужчины» на ТНТ, «Девчата» на «России 1» и «Бабий бунт» на Первом канале. Участвовала в проекте «Ледниковый период» и выступала в качестве защитницы в программе «Модный приговор».

Ранее Юлия Барановская назвала любовь спонтанным чувством, поэтому, по ее словам, целенаправленно искать вторую половинку бессмысленно. Она пожелала всем, кто еще не связал себя узами брака, сделать это, поскольку семья — основа государства.

Между тем, пластический хирург Олег Снигирь рассказал, что скрыть шрамы, оставшиеся после операций, помогают в том числе лазерная шлифовка или применение средств с содержанием коллагена. По словам врача, план любой современной операции по изменению лица или тела включает техники, позволяющие сделать послеоперационные шрамы максимально незаметными.