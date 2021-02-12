Барановская призналась в страхе спиться после разрыва с Аршавиным

Телеведущая призналась, что она настолько тяжело переживала разрыв, что боялась спиться. По её словам, она опасалась даже притронуться к алкоголю, чтобы в попытках заглушить боль не стать зависимой от спиртного.

Для меня это была трагедия, — рассказала Барановская.

Телеведущая рассталась с футболистом в 2011 году. После многочисленных измен Аршавин ушёл из семьи и уехал из Лондона, где они жили в связи с его контрактом в футбольном клубе «Арсенал». Тогда она узнала, что ждёт от него третьего ребёнка.

Через несколько лет ей удалось построить блестящую карьеру на телевидении. Справиться со стрессом ей помогла мысль, что в будущем она будет благодарна судьбе за то, какой сильной и независимой она стала. В связи с этим ведущая призвала женщин не таить в душе обиду на бывших спутников, ведь от этого могут пострадать дети, пишет Пятый канал.

Ранее сообщалось, что Барановская приобрела двухэтажный коттедж за миллион долларов. Особняк находится в деревне Раздоры на знаменитом Рублёво-Успенском шоссе. Элитные места для жительства давно привлекли внимание телезвезды. Однажды она приехала в Раздоры в гости к друзьям и буквально влюбилась в эту деревню. Барановская уже переехала с детьми, няней и сестрой в подмосковный дом. Дорога до столицы не составит трудностей для ведущей, ведь МКАД от её нового жилья находится буквально в 15 минутах.