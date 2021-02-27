Барановская поселилась в вилле на Мальдивах за 150 тысяч рублей в сутки

https://static.news.ru/photo/e3a35550-79a3-11eb-ba7f-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/baranovskaya_tv

Многодетная телеведущая Юлия Барановская несколько раз в год ездит с семьёй на отдых. В этом году её выбор пал на частный остров на Мальдивах.

Звезда никогда не экономит на своих наследниках. На острове она выбрала виллу стоимостью 150 тысяч рублей в сутки. Всего же только за проживание она выложит порядка одного миллиона рублей, не считая многочисленных развлечений, пишет KP.RU.

Всего у телеведущей трое детей — от экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина.

Фотоотчёты с роскошного отдыха Юлия Барановская выкладывает на своей странице в Instagram. На её снимках запечатлены песчаные пляжи, лазурное море, закаты на берегу. Ранее она опубликовала снимки из виллы, построенной прямо под водой. Прозрачные стены позволяют видеть морских обитателей океана, не вставая с кровати.

Барановская рассказала, что отель состоит из двух островов, между которыми построен длинный мост, прогуливаясь по которому вечером, можно встретить скатов и больших рыб. На одном острове расположены рестораны, дайвинг, бассейн и теннисный корт. Второй остров, утопающий в зелени, очень тихий, на нём лишь один ресторан, куда можно ходить на завтрак и ужин.

Юлия приехала на этот остров на неделю, но уже не в первый раз. Она заселилась в ту самую виллу, где отдыхала десять лет назад.

Как писал NEWS.ru, телеведущая Юлия Барановская в прошлом году приобрела роскошный дом в деревне Раздоры на Рублёвском шоссе. Она отказалась от дизайн-проектов и купила его уже с готовым ремонтом. Подобный особняк неподалёку продаётся сейчас за $1 млн.

Интерьер её дома выполнен в светлых серо-бежевых тонах, там высокие потолки, а у каждого члена семьи — своя комната. Также в здании расположено несколько санузлов, есть огромная гостиная и комнаты для гостей. Во дворе — большой участок, оборудованный под площадку для детей с футбольными воротами и батутом. В холле дома стоят тренажёры, имеется также гимнастическое оборудование.