Барановская поселилась в вилле на Мальдивах за 150 тысяч рублей в сутки

Многодетная телеведущая Юлия Барановская несколько раз в год ездит с семьёй на отдых. В этом году её выбор пал на частный остров на Мальдивах.
Звезда никогда не экономит на своих наследниках. На острове она выбрала виллу стоимостью 150 тысяч рублей в сутки. Всего же только за проживание она выложит порядка одного миллиона рублей, не считая многочисленных развлечений,
Всего у телеведущей трое детей — от экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина.
Фотоотчёты с роскошного отдыха Юлия Барановская
Барановская рассказала, что отель состоит из двух островов, между которыми построен длинный мост, прогуливаясь по которому вечером, можно встретить скатов и больших рыб. На одном острове расположены рестораны, дайвинг, бассейн и теннисный корт. Второй остров, утопающий в зелени, очень тихий, на нём лишь один ресторан, куда можно ходить на завтрак и ужин.
Юлия приехала на этот остров на неделю, но уже не в первый раз. Она заселилась в ту самую виллу, где отдыхала десять лет назад.
Как писал NEWS.ru, телеведущая Юлия Барановская в прошлом году приобрела роскошный дом в деревне Раздоры на Рублёвском шоссе. Она отказалась от дизайн-проектов и купила его уже с готовым ремонтом. Подобный особняк неподалёку продаётся сейчас за $1 млн.
Интерьер её дома выполнен в светлых серо-бежевых тонах, там высокие потолки, а у каждого члена семьи — своя комната. Также в здании расположено несколько санузлов, есть огромная гостиная и комнаты для гостей. Во дворе — большой участок, оборудованный под площадку для детей с футбольными воротами и батутом. В холле дома стоят тренажёры, имеется также гимнастическое оборудование.