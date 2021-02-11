Барановская показала украшенный к Новому году особняк на Рублёвке

https://static.news.ru/photo/00d5a824-6ce0-11eb-a45f-96000091f725_660.jpg Юлия Барановская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юлия Барановская показала, как она украсила свой новый особняк на Рублёвке к китайскому Новому году. Ведущая недавно приобрела хоромы, которые стоят примерно $1 млн.

Покупка дома для бывшей жены Аршавина и её троих детей была долгожданной. Известно, что ведущей в жизни приходилось туго. Похоже, Юлия не нарадуется комфортному и престижному жилью. В своём микроблоге она поделилась кадрами, как украшен её дом к китайскому Новому году, который наступил 12 февраля.

instagram.com/kristina.ageeva.decor/

Как у нас красиво дома! Мы празднуем китайский Новый год! Вот такая у нас красота, — говорит ведущая за кадром.

Гостиная украшена красными китайскими фонариками, посередине комнаты стоит огромный накрытый стол с изысканной сервировкой в розово-бежевых тонах.

Аршавин по-прежнему не принимает никакого участия в жизни своих троих оставленных детей. Только недавно Барановская рассказывала, как бывший муж отказал ей в помощи по устройству сына Арсения в футбольную школу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Юлия Барановская в прошлом году приобрела роскошный дом в деревне Раздоры на Рублёвском шоссе. Она отказалась от дизайн-проектов и купила его с уже готовым ремонтом. Подобный особняк неподалёку продаётся сейчас за $1 млн.