Барановская показала интерьер своего дома за $1 млн

https://static.news.ru/photo/9b21dc10-5325-11eb-996b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущая Юлия Барановская в прошлом году приобрела роскошный дом в деревне Раздоры на Рублёвском шоссе. Она отказалась от дизайн-проектов и купила его с уже готовым ремонтом. Подобный особняк неподалёку продаётся сейчас за $1 млн.

35-летняя Юлия Барановская обосновалась в двухэтажном доме с панорамными окнами вместе с тремя наследниками от футболиста Андрея Аршавина, — сообщает StarHit.

Издание опубликовало несколько фотографий из двухэтажного особняка. Его интерьер выполнен в светлых серо-бежевых тонах, там высокие потолки, а у каждого члена семьи — своя комната. Также в здании расположено несколько санузлов, есть огромная гостиная и комнаты для гостей. Во дворе — большой участок, оборудованный под площадку для детей с футбольными воротами и батутом. В холле дома стоят тренажёры, имеется также гимнастическое оборудование.

Как писал NEWS.ru, экс-футболист сборной России Андрей Аршавин продолжает судиться с бывшей гражданской супругой Юлией Барановской, воспитывающей троих общих с ним детей. Суд удовлетворил его требование о снижении суммы алиментов, однако Юлия и её представители намерены подать апелляцию.

Изначально Аршавин выплачивал 50% от своих доходов. Однако требование снизить сумму алиментов он аргументировал тем, что после завершения карьеры футболиста он стал получать гораздо меньше денег. Согласно решению суда теперь Аршавин должен выделять на детей 3/8 своих доходов. Отмечается, что в 2019 году он выплачивал за каждого ребёнка приблизительно по 300 тысяч рублей.