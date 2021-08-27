Барановская обратилась в суд из-за алиментов от Аршавина

Телеведущая Юлия Барановская в очередной раз обратилась в суд с просьбой изменить алименты от бывшего мужа Андрея Аршавина. Светская львица просит, чтобы ей увеличили размер выплат, пишет StarHit.

31 августа Второй кассационный суд рассмотрит жалобу ведущей ток-шоу «Мужское/Женское» об увеличении алиментов, рассказал адвокат звезды Владислав Подшебякин.

Мы просим отменить решение суда первой инстанции в части снижения суммы выплат. Обосновываем это рядом позиций, в том числе обзором практики Верховного суда, — подчеркнул юрист.

По его словам, рождение четвёртого ребёнка у спортсмена не даёт ему права «взять и срезать ежемесячные выплаты» на старших детей. Он думает, что футболист пытается улучшить своё материальное положение за счёт детей от бывшей возлюбленной.

Как сообщалось ранее, экс-жена российского футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина опубликовала пост в своём Instagram-аккаунте, где простилась с подписчиками и попросила прощения у своей семьи.