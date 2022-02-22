Барановская, Дробыш, Пригожин: звёздная премьера фильма «Сирийская соната»

10 февраля главной свахе страны Розе Сябитовой исполнилось 60 лет. Известность ей принесло шоу Первого канала «Давай поженимся!», которое она ведёт вместе с актрисой Ларисой Гузеевой почти 15 лет.

10 февраля главной свахе страны Розе Сябитовой исполнилось 60 лет. Известность ей принесло шоу Первого канала «Давай поженимся!», которое она ведёт вместе с актрисой Ларисой Гузеевой почти 15 лет. Инженер-программист...