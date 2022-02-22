Барановская, Дробыш, Пригожин: звёздная премьера фильма «Сирийская соната»

В Москве состоялся светский показ фильма Олега Погодина «Сирийская соната», который покажут на Первом канале 23 февраля. На мероприятии собрались звёзды кино и шоу-бизнеса: актёры Гоша Куценко и Константин Лавроненко, телеведущая Юлия Барановская, продюсеры Иосиф Пригожин и Виктор Дробыш, певица Валерия, исполнитель Эмин Агаларов и др.
По сюжету Татьяна Стебельцова (Елена Север) оставила военную журналистику и занимается теперь светской хроникой. Получив новое задание редакции, она отправляется делать репортаж с концерта знаменитого дирижёра Виктора Февралёва (Константин Лавроненко), оркестру которого предстоит играть на военной базе в Сирии. Однако в разгар мероприятия зал захватывают террористы, чья цель — отомстить за лидера, захваченного российскими военными. Руководителем операции по спасению заложников назначают бывшего мужа Татьяны Сергея (Гоша Куценко)...
Фото знаменитостей, пришедших на премьеру «Сирийской сонаты», — в галерее NEWS.ru.
На премьере
Пресс -служба Light Agency
Татьяна и Виктор Дробыш
Пресс -служба Light Agency
Юлия Барановская
Пресс -служба Light Agency
Дмитрий Красилов
Пресс -служба Light Agency
Иосиф Пригожин и Валерия
Пресс -служба Light Agency
Гоша Куценко
Пресс -служба Light Agency
Ветеран 45-й бригады СПН ВДВ, кавалер трёх орденов Мужества Андрей Лобанов и Максим Коноваленко
Пресс -служба Light Agency
Юлия Савичева
Пресс -служба Light Agency
Константин Лавроненко
Пресс -служба Light Agency
Режиссёр Олег Погодин
Пресс -служба Light Agency
Юлия Бедарева и Николай Шрайбер
Пресс -служба Light Agency
Эмин Агаларов
Пресс -служба Light Agency
Марго Адаева и Елена Север
Пресс -служба Light Agency
Екатерина Одинцова
Пресс -служба Light Agency
Кирилл Одоевский
Пресс -служба Light Agency