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Барановская, Дробыш, Пригожин: звёздная премьера фильма «Сирийская соната»
Шоу-бизнес

Барановская, Дробыш, Пригожин: звёздная премьера фильма «Сирийская соната»

12:15, 22 февраля 2022
Фото: Пресс -служба Light Agency
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В Москве состоялся светский показ фильма Олега Погодина «Сирийская соната», который покажут на Первом канале 23 февраля. На мероприятии собрались звёзды кино и шоу-бизнеса: актёры Гоша Куценко и Константин Лавроненко, телеведущая Юлия Барановская, продюсеры Иосиф Пригожин и Виктор Дробыш, певица Валерия, исполнитель Эмин Агаларов и др.

По сюжету Татьяна Стебельцова (Елена Север) оставила военную журналистику и занимается теперь светской хроникой. Получив новое задание редакции, она отправляется делать репортаж с концерта знаменитого дирижёра Виктора Февралёва (Константин Лавроненко), оркестру которого предстоит играть на военной базе в Сирии. Однако в разгар мероприятия зал захватывают террористы, чья цель — отомстить за лидера, захваченного российскими военными. Руководителем операции по спасению заложников назначают бывшего мужа Татьяны Сергея (Гоша Куценко)...

Фото знаменитостей, пришедших на премьеру «Сирийской сонаты», — в галерее NEWS.ru.

На премьере

Пресс -служба Light Agency

Татьяна и Виктор Дробыш

Пресс -служба Light Agency

Юлия Барановская

Пресс -служба Light Agency

Дмитрий Красилов

Пресс -служба Light Agency

Иосиф Пригожин и Валерия

Пресс -служба Light Agency

Гоша Куценко

Пресс -служба Light Agency

Ветеран 45-й бригады СПН ВДВ, кавалер трёх орденов Мужества Андрей Лобанов и Максим Коноваленко

Пресс -служба Light Agency

Юлия Савичева

Пресс -служба Light Agency

Константин Лавроненко

Пресс -служба Light Agency

Режиссёр Олег Погодин

Пресс -служба Light Agency

Юлия Бедарева и Николай Шрайбер

Пресс -служба Light Agency

Эмин Агаларов

Пресс -служба Light Agency

Марго Адаева и Елена Север

Пресс -служба Light Agency

Екатерина Одинцова

Пресс -служба Light Agency

Кирилл Одоевский

Пресс -служба Light Agency

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