https://static.news.ru/photo/9deb91d6-3394-11ea-b27e-fa163e074e61_660.jpg Софья Аржаковская Фото: sofyaskya/instagram.com

Киноактрисе и балерине Софье Аржаковской пришлось оправдываться за видео, которое она разместила в Instagram в новогодние праздники.

На кадрах девушка, находящаяся в машине, поздравляет своих друзей с Новым годом. В левой руке у Аржаковской бутылка шампанского, из которой она отпивает по глотку во время всего обращения к своим близким.

Запись появилась в телеграм-канале Mash. В Instagram балерины осталась только одна публикация от 31 декабря, на фото Софья наряжает с сыном ёлку.

Девушка, после того как на неё обрушился шквал обвинений в езде пьяной за рулём, рассказала «Ридусу», что действительно ехала в том автомобиле, но не управляла им.

Сидя за рулём, да ещё и пьяной, я физически не смогла бы вести машину и прямой эфир в Instagram одновременно. Полный абсурд, — заявила Аржаковская.

Балетную карьеру Аржаковская начала в 16 лет, а в 18 ей удалось выиграть конкурс «Миссис Россия — 2006». После этого софья начинает сниматься в фильмах, в основном американских. Среди её работ «Храброе сердце Ирены Сэндлер» и сериале «C.S.I. Место преступления — Нью-Йорк».

Однако сейчас Аржаковская приостановила карьеру в Голливуде. Причиной к этому стал скандал с недвижимостью. Купив дом в Одинцовском районе в Подмосковье за 200 млн руб. она пообещала продавцу выплатить эту сумму частями. Но последние 50 млн. руб. платить отказалась из-за претензий к качеству постройки. Прежний хозяин подал на Аржаковскую в суд, выиграл дело и теперь балерина должна выплатить ему 100 млн. рублей с учётом всех издержек. Из-за долгов Софью не выпускают из страны и поэтому очередные съёмки в США ей пришлось пропустить.

Как писал NEWS.ru, ранее в Сети появился ролик, на котором видно машину с ребёнком за рулём. Инцидент произошёл в Санкт-Петербурге.