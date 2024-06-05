Байдена заподозрили в подражании Бритни Спирс Байден повторил движение Бритни Спирс во время пресс-конференции

Фото: Annabelle Gordon - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден повторил знаменитое движение певицы Бритни Спирс, которое стало мемом в начале нулевых во время расцвета ее карьеры, пишет Daily Express. Во время недавней пресс-конференции 81-летний политик начал уходить со сцены, а затем, услышав вопрос журналиста, остановился и со зловещей улыбкой медленно повернул голову назад, после чего скрылся за дверью, говорится в сообщении. Фанаты в Сети тут же сделали ролик, на котором показали, как много лет назад то же движение головой делала Спирс, покидая сцену после выступления.

Фанатам не потребовалось много времени, чтобы связать реакцию Байдена с одним из самых знаковых моментов в карьере Бритни и в истории поп-культуры. В начале нулевых ролик с выступлением Бритни на сцене разошелся по всему миру: она поднимается по ступенькам, затем останавливается, улыбается аудитории, оборачиваясь. Точно так, как это сделал недавно Байден, — отмечает издание.

Ранее Спирс сообщила подписчикам в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что ее обокрали. Артистка показала на видео пустые коробки, в которых хранились ее ювелирные украшения, и поделилась тем, что напугана. Через час в ее аккаунте появился пост, в котором она рассказала о планах сделать пирсинг языка.

В подписи к посту певица написала, что по этой причине боится покупать новые драгоценности. По ее словам, она делает выбор в пользу дешевой бижутерии, но в ее коллекции были украшения, изготовленные специально для нее, например маленький крестик, который она носила с четырех лет.