Галкин показал семейную идиллию в свой день рождения

Максим Галкин опубликовал семейно фото в свой день рождения. Юмористу 18 июня исполнилось 46 лет.

На снимке артист обнимается с детьми, на переднем фоне за праздничным столом восседает жена Галкина Алла Пугачёва. Семья выглядит очень счастливой — и родители, и дети довольно улыбаются.

С марта юморист вместе с семьёй живёт в Израиле. Он несколько раз негативно высказался по отношению к спецоперации на Украине, за что получил в свой адрес волну хейта. Однако, это нисколько не смутило шоумена. Он с успехом гастролирует по стране и даёт концерты при полном аншлаге.

Ранее NEWS.ru узнал, о чём шутит юморист во время своих выступлений в Израиле. Местные жители рассказали, что атмосфера на концертах Галкина домашняя, сам артист выкладывается на «полную катушку».