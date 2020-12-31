BadComedian ответил на критику Юрия Хованского

https://static.news.ru/photo/68a0a736-4b72-11eb-b0ec-fa163e074e61_660.jpg Евгений Баженов Фото: evgenbad/instagram.com

Кинообозреватель Евгений Баженов, также известный как BadComedian, заявил, что в своих разборах ориентируется в первую очередь на мнение зрителей. Так он ответил на критику блогера Юрия Хованского, который упрекнул оппонента в избитом юморе и предвзятости.

Баженов же уверен, что лишь мнение его зрителей имеет существенное значение, а вовсе не критика коллег по Интернету.

Если большое количество зрителей указывает на ошибки или указывает на какие-то вещи по типу того, что «вот это у тебя было уже», я понимаю, что здесь я повторил что-то. Часто меня ловили особенно на ошибках в титрах, — приводит слова кинообозревателя радиостанция «Говорит Москва».

Вместе с тем Баженов признал, что у него порой выходит по несколько критических обзоров подряд. В таких случаях, по его словам, людям бывает тяжело от постоянного негатива, что «не очень хорошо». В таких случаях «зрители советуют, и ты сам приходишь к тому, что это логично», заявил обозреватель.

Ранее, как писал NEWS.ru, блогер Хованский подался в политику, став помощником самого молодого депутата Государственной думы Василия Власова, представляющего ЛДПР.