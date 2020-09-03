«Бабушке она не нравилась»: Шуфутинский рассказал о дружбе с Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/8819ec38-edf0-11ea-8700-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press

Певец Михаил Шуфутинский рассказал о том, как он подружился с Аллой Пугачёвой в студенческие годы. Они учились на параллельных курсах в Московском музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова.

По словам артиста, они прогуливали некоторые занятия, которые казались им неважными. Так, они совсем не посещали пары по философии и политэкономии. Молодые люди предпочитали сбегать с занятий, чтобы провести время дома.

Мы брали пару бутылок красного вина и шли к ней домой. Она жила в доме около музыкального училища. Ходили с ней вместе в кино. Пару раз она бывала у меня дома. Бабушке моей Алла не нравилась из-за коротких юбок, — вспомнил Шуфутинский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1».

При этом он отметил, что всегда защищал подругу перед бабушкой.

А я бабушке говорил: «Так это то, за что мы её любим. Какие красивые ноги, почему не оголять». Алла на самом деле была строгих правил, — подчеркнул музыкант.

Он утверждает, что Пугачёву «держали в ежовых рукавицах». Родители внимательно следили за ней.

Ранее NEWS.ru писал, что Шуфутинский назвал «очередной глупостью» петицию с призывом запретить песню музыканта «3 сентября», которая ежегодно становится поводом для шуток, мемов и флешмобов в Сети.

В этом году социальная сеть «ВКонтакте» пообещала «защитить» пользователей от мемов вокруг этой песни. Все публикации, цитирующие композицию, будут помечены предупреждением, а для видеоконтента, не связанного с «3 сентября», администрация «ВК» предложила свой хештег «#не3сентября».