«Бабский кухонный разговор»: Пригожин ответил Успенской на слова о Валерии

https://static.news.ru/photo/d0c3d2f4-1f79-11eb-8c40-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: prigozhin_iosif/instagram.com

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал выпад исполнительницы шансона Любови Успенской в адрес своей жены певицы Валерии. Он отметил, что не видит смысла обижаться на это.

Ранее дочь Успенской Татьяна Плаксина опубликовала в соцсетях разговор с матерью, в котором та негативно отзывалась о Валерии. Успенская, в частности, упрекнула коллегу в том, что она добилась успеха исключительно благодаря мужу.

Она хотела в «Альберт-холл», так Пригожин писал приглашения королеве Елизавете. Представляешь, на что он ради неё шёл? — удивлялась Успенская.

Стоит заметить, что вскоре Плаксина удалила публикацию. СМИ предполагают, что она таким образом хотела насолить матери — об их конфликтных отношениях известно давно. Запись была выложена вскоре после того, как на YouTube-канале Валерии вышло видео программы «Между нами», где она мило и по-доброму общалась с Успенской.

Пригожин отметил, что не обижается на певицу и никому не желает зла. Хотя и напомнил, что за всё приходится расплачиваться.

Это — бабский кухонный разговор, я даже не обижаюсь. Единственное, что могу сказать: я рад и счастлив, что у Валерии есть человек, который о ней заботится, это тоже всё не просто так. Поверьте мне, чтобы попасть в «Альберт-холл», недостаточно просто топнуть ножкой, его не всем дают, — приводит слова продюсера Newsinform.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дети Пригожина и Валерии переболели коронавирусом. Продюсер рассказал, что его дочь была госпитализирована с 50-процентным поражением лёгких.