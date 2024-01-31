Бабкина рассказала, могла ли попасть на «голую» вечеринку Ивлеевой Бабкина призналась, что не пошла бы на «голую» вечеринку Ивлеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народная артистка России Надежда Бабкина заявила, что не получала приглашения на «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, сообщает РИА Новости. Она пояснила, что не пошла бы на подобное мероприятие в любом случае, и посоветовала людям думать, куда и зачем идти.

Надо думать, что ты делаешь, куда идешь, для какой цели и зачем тебе это надо. Меня туда никто не звал. Да я бы и не пошла, — приводит ее слова агентство.

Ранее певец Прохор Шаляпин заявил, что рад тому, как развивались события после «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. По его словам, молодые артисты могут делать глупости в силу возраста, но их старшие коллеги, как считает Шаляпин, понесли справедливое наказание. Артист понадеялся, что вседозволенности ветеранов шоу-бизнеса станет меньше на фоне произошедшего.

Об участниках «голой» вечеринки высказался и кандидат в президенты от ЛДПР Леонид Слуцкий. В ходе открытия пленарного заседания в Государственной думе он назвал их элиткой. Он пояснил, что речь идет в том числе о деятелях культуры, которые уехали из страны или посещают подобные мероприятия. По его словам, такие артисты считают допустимым соревноваться, «у кого лучше новогодняя елка».