Бабкина восхитила поклонников, показав фото в юности

Надежда Бабкина в День студента опубликовала фото из своей студенческой юности. Артистка привела в восторг поклонников, показав в Instagram, какой на была, когда училась в Гнесинке.

На одном из фото артистка запечатлена в образе леди в костюме в стиле Коко Шанель. На втором предстаёт перед фанатами с африканскими косичками.

Певица написала, что всегда была «заводной». А уже если собирала в общежитии посиделки, то на них сбегались все.

У нас имелся свой небольшой оркестр с оригинальными инструментами — кастрюльками, тазиками, ложками. Можете себе представить уровень шумового эффекта, которого мы достигали! — с юмором вспомнила Бабкина.

Как оказалось, ансамбль «Русская песня» будущая знаменитость организовала ещё в студенчестве. И на тот момент мало, кто верил в артистов. Их не взяли на конкурс «Алло, мы ищем таланты!», завив, что талантами они на самом деле не являются. Но это не сломило артистку, которая, в итоге, добилась успеха и славы.

Поклонников певицы больше всего изумил её стильный и необычный вид. «Певица Мадонна — копия!», «Ого, а вы секси в молодости были», «Какая же вы у нас красавица, Надежда Георгиевна», «Кто бы мог подумать, что вы были такой!», написали в комментариях пользователи.

Ранее молодой муж Надежды Бабкиной Евгений Гор на фоне слухов о разводе отправился один на отдых в Сочи и поделился странным ощущением «пустоты». Пару уже не в первый раз «разводят», памятуя о 30-летней разнице в возрасте, но раньше супруги, которые прожили вместе 18 лет, к этому относились спокойно.