Бабкина с размахом отметила наступление Нового года

https://static.news.ru/photo/07578140-4b2a-11eb-9dd7-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: ngbabkina/instagram.com

Надежда Бабкина в размахом отметила приближение Нового года со своим театром «Русская песня». Артистка устроила предновогодние посиделки с песнями и плясками.

По словам артистки, для театра стало уже традицией открывать серию праздничных встреч весёлыми и задорными посиделками с коллективом. В этот раз певица также повеселилась от души: в свои 70 лет Бабкина не перестаёт удивлять энергией, задором и оптимизмом.

instagram.com/ngbabkina

Кадры весёлых посиделок артистка опубликовала в Instagram. На снимке певица «зажигает» с молодыми коллегами, ничуть не отставая от них.

А чуть раньше артистка показала шикарную ёлку, которую наряжала вместе со всей семьёй. В тот момент для певицы главным было то, что в процесс вовлечены все родные.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Надежда Бабкина выпустила автобиографию «Модная народная». В год 70-летия народная артистка решила рассказать правду о своей жизни.