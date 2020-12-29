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Бабкина с размахом отметила наступление Нового года

08:17, 31 декабря 2020
Надежда Бабкина Надежда Бабкина Фото: ngbabkina/instagram.com

Надежда Бабкина в размахом отметила приближение Нового года со своим театром «Русская песня». Артистка устроила предновогодние посиделки с песнями и плясками.

По словам артистки, для театра стало уже традицией открывать серию праздничных встреч весёлыми и задорными посиделками с коллективом. В этот раз певица также повеселилась от души: в свои 70 лет Бабкина не перестаёт удивлять энергией, задором и оптимизмом.

instagram.com/ngbabkina

Кадры весёлых посиделок артистка опубликовала в Instagram. На снимке певица «зажигает» с молодыми коллегами, ничуть не отставая от них.

А чуть раньше артистка показала шикарную ёлку, которую наряжала вместе со всей семьёй. В тот момент для певицы главным было то, что в процесс вовлечены все родные.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Надежда Бабкина выпустила автобиографию «Модная народная». В год 70-летия народная артистка решила рассказать правду о своей жизни.

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