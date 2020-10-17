Бабкина рассказала, почему внуки называют её Надей

https://static.news.ru/photo/8ab50ea8-10a7-11eb-9049-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/ngbabkina

Певица Надежда Бабкина провела вечер в компании своих внуков — десятилетнего Георгия и семилетней Веры. Она поделилась с подписчиками семейным снимком и рассказала, почему малыши не называют её бабушкой.

Первым так к бабушке стал обращаться Георгий, а затем пример старшего брата подхватила и младшая сестра.

Георгий, когда был совсем маленький, я попыталась ему втолковать: «Я мама твоего папы. Папа твой — это мой сын. А ты — сын папы. Значит, ты мне внук, а я — твоя бабушка. Понял?» Он кивнул: «Понял». «Так кто я тебе? Повтори». «Надя!» Ну что ж, Надя — значит Надя, — рассказала Бабкина.

По мнению артистки, на Георгия повлияло то, что он, когда был маленьким, постоянно слышал от людей: «вон Надю по телевизору показывают» или: «скоро Надя приедет». Сам ребенок говорит, что обращается к бабушке так из лёгкости. Просто в имени Бабкиной четыре буквы, а в слове «бабушка» — целых семь, считает внук.

Надежда Бабкина была в числе знаменитостей, которые перенесли коронавирус. Спустя несколько месяцев после своего 70-летнего юбилея певица артистка решила порадовать друзей праздничным банкетом. Ранее мероприятие пришлось отложить из-за пандемии.

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