Бабкина рассказала о предательстве первого мужа

https://static.news.ru/photo/e5979a9c-4dcf-11eb-b708-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Надежда Бабкина поделилась воспоминаниями о страшном предательстве своего первого мужа, барабанщика ВИА «Самоцветы» Владимира Заседателева.

Так, Заседателев тайно зарегистрировал брак с Альбиной Левченко. Об этом Бабкина узнала во время гастролей «Русской песни» за границей. А произошло это так: певица оформляла документы для всего коллектива. Вскоре Заседателев попросил подготовить документы и ему. Удостоверения личности случайно упали на пол, и правда раскрылась.

Паспорт Володи сам собой открылся на странице «Семейное положение». Руки у меня задрожали, а глаза впились в стоящий на страничке штамп, который гласил вовсе не о разводе, — отметила Бабкина, слова которой приводит «Экспресс газета».

Она также добавила, что после скандала выставила бывшего супруга за дверь.

Ранее NEWS.ru писал, что народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, получив возможность отдохнуть от дел праздных на новогодней неделе, недолго думая отправилась в деревню. Впрочем, праздник она отмечала не в окружении коров, гусей и поросят, а в компании с близкими людьми и с собственным творческим коллективом.

Новый год певица и телеведущая провела на вечеринке в стиле диско. В уютном загородном особняке артистка вдоволь повеселилась и примерила наряд из 1980-х годов.