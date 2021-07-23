Бабкина рассказала, как Газманова «чуть не шарахнула молния»

Советская и российская певица Надежда Бабкина на своей странице в Instagram рассказала, как её коллегу — Олега Газманова — «чуть не шарахнула молния» в Артеке. Исполнительница отметила, что разряд ударил рядом с музыкантом и едва не убил его.

Надя, ты не поверишь, но в этот момент за секунду пролетела перед глазами вся моя жизнь. Но я же не согласен сдаваться. Цепляться надо, — процитировала Бабкина звезду отечественной эстрады.

Певица также поздравила Газманова с 70-летием, которое он отметил 22 июля. Она подчеркнула, что артист «выглядит роскошно» и до сих пор выполняет на концертах «фирменное» сальто.

Бабкина напомнила, что каждое выступление Газманова — «неизменный аншлаг», а все его песни — хиты. Например, «Москва, звонят колокола» — после первых аккордов композиции «зрители поднимаются со своих мест в едином порыве», резюмировала звезда. Газманов выступает на сцене уже более 50 лет. Он придумал свой знаменитый трюк с подачи продюсера Александра Толмацкого, отца рэпера Децла.

Ранее Газманов, недавно отпраздновавший своё 70-летие, перенёс операцию по удалению образования на лице — жировика. Он пошутил, что его тело выглядит моложе, чем лицо.