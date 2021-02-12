Бабкина произвела фурор резкой сменой имиджа

Надежда Бабкина удивила зрителей резкой сменой имиджа и помолодевшим видом. Ведущая «Модного приговора» стала появляться на экране в романтических кудрях.
Иногда эти кудри круто завиты, иногда у артистки завиты только кончики волос, а порой кудри легко ниспадают. До этого певица предпочитала прямые волосы.
Новый образ Бабкиной оценила дизайнер причёсок Ксения Бобылева. Она
Дизайнер отметила, что певица сменила классическое каре на градуированное. И если его накрутить в кудри, то на голове получится форма круга, что свойственно только женским стрижкам.
За счёт отсутствия прямых линий, её образ стал более мягким, романтичным, моложавым, кокетливым и женственным. Певица — очень яркая личность, а за счёт новой стрижки она еще больше подчеркнула свою индивидуальность. Она выглядит моложе своих лет, и её перезагрузка прошла успешно, — пришла к выводу специалист.
По словам дизайнера, градуированные стрижки очень выгодны, так как дают множество вариаций укладки волос, чем и пользуется с успехом Надежда Бабкина.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Надежда Бабкина опубликовала снимок, на котором полулёжа едет в лифте. Звезда сослалась на усталость, которая так одолевает её к концу рабочего дня, что артистке трудно стоять на ногах.