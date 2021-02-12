Бабкина произвела фурор резкой сменой имиджа

https://static.news.ru/photo/0fc19798-6e8a-11eb-83f9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Надежда Бабкина удивила зрителей резкой сменой имиджа и помолодевшим видом. Ведущая «Модного приговора» стала появляться на экране в романтических кудрях.

Иногда эти кудри круто завиты, иногда у артистки завиты только кончики волос, а порой кудри легко ниспадают. До этого певица предпочитала прямые волосы.

Новый образ Бабкиной оценила дизайнер причёсок Ксения Бобылева. Она прокомментировала новый стиль ведущей изданию Teleprogramma.pro.

Дизайнер отметила, что певица сменила классическое каре на градуированное. И если его накрутить в кудри, то на голове получится форма круга, что свойственно только женским стрижкам.

За счёт отсутствия прямых линий, её образ стал более мягким, романтичным, моложавым, кокетливым и женственным. Певица — очень яркая личность, а за счёт новой стрижки она еще больше подчеркнула свою индивидуальность. Она выглядит моложе своих лет, и её перезагрузка прошла успешно, — пришла к выводу специалист.

По словам дизайнера, градуированные стрижки очень выгодны, так как дают множество вариаций укладки волос, чем и пользуется с успехом Надежда Бабкина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Надежда Бабкина опубликовала снимок, на котором полулёжа едет в лифте. Звезда сослалась на усталость, которая так одолевает её к концу рабочего дня, что артистке трудно стоять на ногах.