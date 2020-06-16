Бабкина призналась, что муж смог жениться на другой ещё во время их брака

https://static.news.ru/photo/e9b4ddd2-afab-11ea-b6a8-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Российская певица Надежда Бабкина рассказала, что Владимир Заседателев, за которым она была замужем с 1974 по 1991 год, смог жениться на другой, не расторгнув брак с артисткой. Мужчина ушёл из жизни в 2012 году.

Бабкина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» поделилась деталями своего единственного официального замужества с Заседателевым, который играл в коллективах «Лейся, песня», «Самоцветы» и «Красные маки». Певица рассказала, что он изменял ей, когда она ещё была беременна их совместным сыном Даниилом.

Артистка отметила, что муж не хранил ей верность почти с самого начала и однажды она застала его дома с бывшей девушкой. Из-за измен их отношения ухудшались с каждым годом.

Я как-то посмотрела в паспорт, а он уже женат. Его мама меня очень поддержала в тот момент, когда мне было очень плохо. А дальше, так как его родители взрослели и старели, то уже я их поддерживала. Я не могу людей бросать, — сказала Бабкина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Надежда Бабкина, которая поборола коронавирус и двустороннюю пневмонию, появилась на публике после болезни. Она впервые приехала в свой театр «Русская песня» и пообщалась с коллегами.