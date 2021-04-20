Бабкина предложила принять закон в защиту Вячеслава Зайцева

https://static.news.ru/photo/1f3fc72a-a24d-11eb-a295-96000091f725_660.jpg Вячеслав Зайцев и Надежда Бабкина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Надежда Бабкина предложила принять закон, ограждающий публичных людей от позорящих их публикаций в Интернете. Речь идёт о Вячеславе Зайцеве, ролики с которым разлетелись по Сети и вызвали негодование пользователей.

На кадрах известный модельер находится в компании двух женщин. Как позже выяснилось, это профессиональные опекуну Гарафутдиновы, которые буквально взяли именитого кутюрье в оборот. Женщины танцуют на фоне серьёзно больного Зайцева, что-то поют, беседуют с модельером. Со стороны всё это выглядит как издевательство над человеком, который прославил отечественную индустрию моды.

Такое же мнение высказала ближайшая подруга Зайцева Надежда Бабкина, в театре которой кутюрье отмечал свой день рождения в начале марта. Певица в студии «Пусть говорят» на Первом канале напрямую обратилась к гостье — депутату Госдумы Ольге Казаковой.

Нельзя допускать такое в отношении великих людей, к которым относятся и спортсмены, и актёры, и другие публичные личности! — настаивала артистка.

Также Бабкина потребовала, чтобы СМИ запретили писать «грязные» истории по примеру всё того же Зайцева, с которым журналисты подняли шумиху. Речь идёт об аферистах, появившихся в доме кутюрье, которые якобы навострились на его имущество.

Странность ситуации заключается в том, что окружение Зайцева разделилось на два лагеря, которые обвиняют друг друга в мошенничестве. Опекунши и их покровители говорят о том, что родной сын Егор пытается пустить по миру отца. Егор Зайцев и его сторонники обвиняют людей, которых приблизил к себе тяжело больной модельер в ближайшее время.

Закон, который предлагает принять Бабкина, позволит хотя бы не выставлять в неприглядном свете известных и много сделавших для России людей, которые в силу возраста или обстоятельств стали беспомощными.

Как сообщалось ранее, Вячеслав Зайцев появился на телешоу в сопровождении мужчины по имени Расул. Именно его до этого обвиняли в том, что он хочет отобрать у модельера имущество, вступив в сговор с его сыном.