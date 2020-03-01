https://static.news.ru/photo/a59a1b2c-5b77-11ea-9515-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Надежда Бабкина похвалилась богатством и дорогой одеждой, которой она «балует» себя. Певица считает, что публичный человек не может всё время ходить в одной и той же одежде.

Руководитель ансамбля «Русская песня» рассказала, что к «платьицу» за шесть тысяч рублей ей непременно надо купить обувь, чтобы «ножка спала».

Тут же мне кто-то подкатывает украшения, знают, что я люблю крупные. Вот я и балую себя тысяч на 130--140, — похвасталась певица в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ .

При всём этом Бабкина похвалилась, что может себе позволить откладывать деньги на «чёрный день». Сейчас в её заначке порядка пяти миллионов рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Надежда Бабкина расплакалась на съёмках программы Леры Кудрявцевой, когда речь зашла о главном секрете жизни звезды. На шоу «Секрет на миллион» певице задали главный вопрос передачи.