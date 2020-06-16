Бабкина откровенно рассказала о своих отношениях с молодым мужем

По словам 70-летней исполнительницы, если бы ей было не интересно с Гором, который младше её на 30 лет, она бы давно с ним рассталась. Как отметила Бабкина, они стараются друг другу не надоедать. Если у неё плохое настроение или она просто устала, то муж просто уезжает к себе.

Потом он звонит мне. Спрашивает: «Всё в порядке?» Я отвечаю: «Да. Приезжай», — рассказала Бабкина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Как отметила певица, они доверяют друг другу, в трудную минуту Евгений всегда рядом, если нужно подстёгивает, говорит ей «давай, двигайся дальше». Кроме того, она не ревнует его, они всегда могут сесть поговорить и всё выяснить.

В тоже время, по словам Бабкиной, характер у Гора непростой.

Он совсем не сахар. Командует мной. Подчиняет себе. Но я считаю, что только на доверии можно строить правильные отношения. Рядом с Женей я могу быть слабой. Если бы мне было неинтересно, то мы не были вместе, — отметила она.

Ранее Надежда Бабкина поделилась деталями своего единственного официального замужества с Владимиром Заседателевым, который играл в коллективах «Лейся, песня», «Самоцветы» и «Красные маки». Певица рассказала, что он изменял ей, когда она ещё была беременна их совместным сыном Даниилом. По её словам, Заседателев, за которым она была замужем с 1974 по 1991 год, смог жениться на другой, не расторгнув брак с артисткой. Мужчина ушёл из жизни в 2012 году, писал NEWS.ru.