Бабкина отказалась платить 700 тыс. рублей за обучение внуков в гимназии

https://static.news.ru/photo/29e02ff6-fb33-11ea-a656-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: Anna Salynskaya/Global Look Press

Певица Надежда Бабкина сообщила, что основная часть расходов по обучению внуков в элитной подмосковной гимназии лежит на её сыне, а не на ней. Учёба в этой гимназии обходится в 700 тыс. рублей в год.

Обучение не везде дорого. И надо найти, где качественно, строго и где за троих можно заплатить такую сумму, где в другой только заплатишь за одного. Я не резиновая, — заявила в эфире НТВ Бабкина.

Она подчеркнула, что в детей должны вкладывать средства их родители. При этом она призналась, что тоже частично участвует в финансировании их учёбы.

Она рассказала, что внуки иногда приходят на её спектакли, приводя с собой весь класс, «просят попить чайку». У сына Бабкиной Данилы трое детей: Георгию 10 лет, Вере — 7, Марфе — 5.

Как писал NEWS.ru, Максим Галкин и Алла Пугачёва отдали своих двойняшек в частную школу. Лиза и Гарри в этом году пошли в первый класс Первой московской гимназии. Стоимость обучения здесь составляет 160 тысяч рублей в месяц. На сайте гимназии отмечается, что обучение тут ведётся на основе индивидуальных учебных планов в соответствии с потребностями детей, а английский язык изучается по программе английских спецшкол. Находится гимназия в Липках Одинцовского района. В первый класс в этом году пошла также дочка Гарика Харламова и Кристины Асмус Анастасия. Она поступила в элитную подмосковную школу «Президент». Стоимость обучения там составляет 180 тысяч рублей в месяц.