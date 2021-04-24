«Бабка, что орёшь?»: Садальский высмеял слова Прокловой об изнасиловании

https://static.news.ru/photo/8d43954a-a5ad-11eb-bfab-96000091f725_660.jpg Елена Проклова Фото: elproklova/instagram.com

Советский и российский актёр Станислав Садальский отреагировал на новый выпуск шоу «Секрет на миллион» на НТВ. Гостьей передачи стала актриса Елена Проклова, рассказавшая, как в юности стала жертвой изнасилования.

На Красной площади сидит бабка и орёт «насилуют помогите насилуют». Подходит полиция — «Бабка, что орёшь? Кто тебя насилует?» А бабка отвечает: «Так 40 лет назад изнасиловали». Так приятно вспомнить‼️ Вот главный смысл сценариев передачи «Секрет на миллион» и обожаемой мной Лерочки Кудрявцевой, — написал Садальский на своей странице в социальной сети Instagram.

Из-за пережитого актриса до сих пор боится мужчин. Сексуальному насилию Проклова, по её словам, подвергалась дважды. Сначала к ней стал приставать режиссёр, на тот момент актрисе было 12 лет. Проклова в подробностях припомнила, как домогатель лез к ней под кофту, в нижнее бельё и получал удовольствие от того, что девочка кричала.

Второй раз жертвой насилия актриса стала, когда ей исполнилось 15 лет. Девушку преследовал известный артист. Под предлогом того, что будет готовить школьницу к поступлению в вуз, он затащил актрису к себе домой, где и принудил к оральному сексу.

Ранее сообщалось, что Елизавета Ерёменко, обвинившая артиста «Кривого зеркала» Александра Морозова в изнасиловании и избиении, заявила о продолжении истории. Девушка осталась крайне раздосадована тем, что не смогла обмануть полиграф и людей. В качестве доказательства, что у неё действительно был интим с артистом, она предоставила видео с телефона из номера отеля в центре Москвы.