Азиза выйдет замуж в платье за 11 млн рублей

https://static.news.ru/photo/0201cf80-eeb8-11ea-91ee-fa163e074e61_660.jpg Азиза Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Азиза, которая в конце сентября планирует выйти замуж за столичного бизнесмена Давида Григоряна, потратила на покупку свадебного платья 11 млн рублей. Всего на организацию торжества пара потратит порядка 20 млн рублей.

Изначально при пошиве платья мы планировали использовать 17 кг камней Сваровски. Но Азизе этого показалось недостаточно. На последней примерке она попросила ещё добавить камней. Конечно, мы учли её пожелания. В среднем на платье уйдёт около 60 кг драгоценных камней, — рассказала «Собеседнику» дизайнер Аника Керимова.

Модная среди российских звёзд шоу-бизнеса дизайнер пояснила, что платье Азизы не будет классическим. Оно будет «настоящим произведением искусства», не имеющим аналогов в мире. Это будет комбинезон с длинным съёмным шлейфом, усыпанным камнями Сваровски. Керимова уверена, что его потом «занесут в Книгу Рекордов Гиннеса».

Со своим избранником Азиза познакомилась несколько месяцев назад, он на 11 лет её младше. Известно, что их свадьба состоится в Подмосковье, на неё уже пригласили 600 гостей: звёзд эстрады, политиков и спортсменов. В праздничном меню будут преобладать блюда восточной кухни, большую их часть доставят спецрейсом из Узбекистана. Кроме того, артистка уже заказала для торжества 50 кг чёрной икры.

Как писал NEWS.ru, ранее Аника Керимова рассказала, что шьёт свадебное платье для Анастасии Волочковой, которая осенью выйдет замуж. Эскиз платья хранится в строжайшем секрете, однако известно, что его стоимость составит около 15 млн рублей. По словам дизайнера, наряд из итальянского шёлка и французских кружев будет украшен двадцатью килограммами кристаллов Сваровски. Она также сообщила, что пандемия коронавируса сильно повлияла на работу дизайнеров. Особенно пострадали те, кто не закупил заранее ткани. Сама Керимова успела сделать запас материалов, и поэтому балерина не останется без платья.