Азиза сбежала от жениха накануне свадьбы

57-летняя певица Азиза отменила свадьбу со своим женихом — итальянцем Алессандро. Об этом сообщает портал Starhit. Основной причиной издание называет тот факт, что исполнительница отчаялась в поисках донора яйцеклеток.

Если бы мой Алессандро не был продуктивным в плане здоровья и не мог стать отцом, мы бы взяли, не задумываясь. Но дело в том, что он здоровый молодой мужчина. Он не может быть счастлив со мной, не обретя ребёнка, — заявила Азиза.

Певица обратилась за помощью к родственникам, но несмотря на то, что ей были готовы помочь несколько племянниц, остальная семья назвала Азизу «расчётливой». Жених вернулся в Италию, но заявил, что свадьба всё ещё в силе, просто изменилась дата торжества.

Ранее певица Земфира опубликовала пост на своей странице в Instagram, где она пожаловалась на то, что коронавирусная инфекция и связанные с ней ограничения окончательно уничтожили её профессию. При этом она отметила, что не собирается давать концерты онлайн, так как на эти мероприятия ей бы пришлось тратить собственные средства.