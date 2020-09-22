Азиза разрежет своё свадебное платье за 11 млн рублей на покрывала

Певица Азиза, которая объявила об отмене свадьбы со столичным бизнесменом Давидом Григоряном, рассказала, как поступит со своим платьем.

По словам артистки, она попросила перекроить свадебное платье и сделать два или три покрывала, которые она подарит своим старшим сестрам. А комбинезон она хочет перекрасить в свой любимый коралловый цвет, чтобы использовать как сценический костюм, пишет «Собеседник».

Стоит отметить, что Азизе платье обошлось в 11 млн рублей. Оно должно было стать произведением искусства, не имеющим аналогов в мире. Как ранее сообщалось, платье представляет собой комбинезон с длинным съёмным шлейфом, усыпанным 60 кг камней Сваровски. Дизайнер Аника Керимова предполагала, что после свадьбы его «занесут в Книгу Рекордов Гиннесса».

Азиза рассказала, что из-за отмены торжества она понесла серьёзные финансовые потери. На свадьбу уже были приглашены 600 гостей и заказано праздничное меню, в том числе 50 кг чёрной икры. Теперь деликатес отправится в детдома и дома престарелых, сказала она.

Со своим избранником Азиза познакомилась несколько месяцев назад, он на 11 лет её младше. Однако накануне свадьбы артистка решила отменить торжество. Звезда заподозрила возлюбленного в неверности.

Как писал NEWS.ru, ранее певица Азиза заявила, что она не нуждается в деньгах, поскольку может пить воду из родника и питаться урожаем с огорода. Однако у артистки большая семья, за которую она несёт ответственность. По словам Азизы, для безбедного существования ей достаточно около 300 тысяч рублей в месяц. В эту сумму входят плата за жилье, ЖКХ, лекарства и еда.