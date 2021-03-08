Азиза рассказала о рухнувших планах выйти в полуфинал «Маски»

https://static.news.ru/photo/1654c58c-7ff4-11eb-8b92-96000091f725_660.jpg Азиза Фото: azizamuhamedova/instagram.com

Покинувшая со скандалом шоу «Маска» певица Азиза рассказала о своих чувствах после решения жюри.

Артистка призналась, что строила большие планы: выйти в полуфинал конкурса, отметить день рождения и помолвку. Решение членов жюри, что именно она должна покинуть шоу, очень расстроило Азизу.

Я была уверена, что дойду хотя бы до полуфинала, потому что таких, как я, в этом шоу нет. Здесь много других прекрасных участников, но таких, как я, нет, — рассказала она Teleprogramma.pro.

Певица также пожелала жюри быть более адекватным.

По её словам, в апреле у неё день рождения и помолвка с итальянским женихом. Она уже заранее распланировала, как будет совмещать выступления и личную жизнь. Азиза была уверена, что справилась бы со всеми хлопотами и дошла бы до финала.

Певица считает, что член жюри Филипп Киркоров думал, что под маской Пингвина скрывалась Анита Цой, а когда увидел Азизу, то понял, что ошибся.

Филипп очень ценит настоящих артистов, и я тоже. Он был свидетелем многих моих побед, поэтому сам сильно расстроился, именно как артист, зная, что мог бы дальше увидеть меня с другой стороны, — отметила певица.

Как писал NEWS.ru, исход четвёртого выпуска шоу «Маска» на телеканале НТВ оказался довольно неожиданным для всех. Проект покинул Пингвин, за образом которого, к удивлению зрителей и жюри, скрывалась певица Азиза.

После того как жюри попросило певицу снять маску, в зале повисла тишина, а сама артистка выразила крайнее недовольство тем, что именно её решили рассекретить и теперь она не сможет побороться за выход в финал.

В итоге Азиза так расстроилась, что психанула и покинула сцену в слезах, проигнорировав правила шоу, по которым должна была исполнить финальную песню.

Зрителей очень возмутило поведение певицы. Они назвали концовку «просто ужасной» из-за её реакции и эгоизма. В соцсетях они признались, что Азиза испортила всем настроение.