Азиза распрощалась с мыслью стать матерью

Певица Азиза в разговоре с Sobesednik.ru призналась, что её попытка стать матерью, подсадив эмбрион другой женщине, оказалось неудачной. Исполнительница заявила, что её внутреннего ресурса не хватит на повторение и она больше не хочет пытаться завести ребёнка.

Мы все надеялись на чудо. Молились, чтобы попытка оказалась удачной. Но не случилось... В течение десяти дней эмбрион не прижился. Врачи нам сказали, что с первого раза у многих не получается, надо делать подсадку во второй раз. Но я уже больше не могу, — посетовала Азиза.

По её словам, эта неудача стала последней каплей в её попытках стать матерью. Азиза призналась, что после попытки забеременеть при помощи ЭКО или воспользоваться услугами суррогатной матери больше не хочет пробовать завести ребёнка.

Как бы горько это ни звучало, но я распрощалась с этой мыслью, стать мамой, навсегда. Теперь хочу жить только для себя и для своего зрителя, — резюмировала Азиза.

Ранее Азиза опубликовала пост на своей странице в Instagram, где рассказала, что ей открылась «божественная тайна», дающая душевные и физические силы и внутренний покой. По словам исполнительницы, этому поспособствовал коронавирус, которым она недавно переболела.