Певица Азиза потратит на свадьбу 15 млн рублей

https://static.news.ru/photo/1c1de014-b4d0-11eb-bb4e-96000091f725_660.jpg Азиза Мухамедова Фото: azizamuhamedova/instagam.com

Певица Азиза 10 апреля, в день своего 57-летия, согласилась выйти замуж за 40-летнего итальянца Александро Лортэ. Иностранец сделал исполнительнице предложение в день её рождения и добился согласия. Сейчас возлюбленные готовят свадебное торжество, запланированное на лето. Звезда заявила в эфире телеканала «Россия 1», что потратит на организацию праздника 15 млн рублей. Кроме того, Азиза раскрыла детали бракосочетания.

По её словам, праздник должен состояться 21 июня — в день летнего солнцестояния. Пара хочет пригласить 450–500 гостей. В зале могут поставить фотозону из живых цветов, что обойдётся примерно в 300 тысяч рублей как минимум. Необычным обещает стать стол жениха и невесты.

Я же восточная женщина. Мы хотим в шатре сидеть. Я в чадре, он в чалме. Много золота на мне и вокруг, — добавила Азиза.

Экзотический стол может обойтись ещё в 700–800 тысяч. Кроме того, музыкальное сопровождение обеспечит оркестр из 50 человек, чей гонорар начинается от 500 тысяч. А столы, по желанию невесты, должны быть полны угощениями. Первый танец влюблённых тоже обещает быть эффектным: его Азиза репетирует на полотнах.

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