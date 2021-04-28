Азамат Мусагалиев раскрыл детали разговора с Масляковым

https://static.news.ru/photo/9302575e-a8d8-11eb-a7cb-96000091f725_660.jpg Фото: Азамат Мусагалиев/vk.com

Российский юморист Азамат Мусагалиев — экс-капитан команды КВН «Камызяки» — в YouTube-шоу «Предельник» рассказал о том, как на проекте редактировали шутки. По его словам, ведущий шоу Александр Масляков начал лояльно относиться к коллективу после одного случая. Перед эфиром Масляков отверг все номера «Камызяков», после чего Мусагалиев лично позвонил ему по поводу деталей выступления.

Он объяснил Маслякову, что «Камызяки» не готовы к прогону, и предложил разрешить им приехать на съёмки с миниатюрами, написанными в течение дня. Ведущий КВН согласился. К игре, которая была на следующие сутки, «Камызяки» подготовили новые номера и смогли с ними победить. При этом материал никто не менял, после чего Масляков стал доверять членам их команды, отметил Мусагалиев.

Комик добавил, что когда команда приходила к редакторам, представители КВН утверждали, что придуманные миниатюры не попадут в эфир, так как «Масляков будет недоволен». В ответ на это «Камызяки» прогоняли шутки лично перед ведущим и добивались одобрения. В то же время, по словам звезды, другие коллективы побаивались звонить Маслякову и действовать в обход редакторов.

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