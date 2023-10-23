Автор песни «Путин — молодец!» подал в суд на Милохина Шоумен Лихачев требует с Дани Милохина 400 тысяч рублей за плагиат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Даня Милохин

Шоумен и автор песни «Владимир Путин — молодец» Олег Лихачев подал в суд на блогера Даню Милохина, обвинив его в плагиате, сообщает «360». По данным источника, Лихачев требует от Милохина 400 тысяч рублей, либо приглашает его принять участие в совместной записи трека. В разговоре с каналом музыкант подчеркнул, что, исполнив хит о президенте России, сбежавший из страны блогер сможет восстановить свою репутацию перед соотечественниками.

Считаю, что лучший вариант для Дани — это коллаборация со мной на мой хит «Владимир Путин — молодец»: ремикс, клип с дальнейшими ротациями на радио и ТВ. Ну или в крайнем случае пусть займет у друга Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru), перешлет мне деньги в Россию, и я его прощу, — заявил Лихачев.

Телеканал отмечает, что ранее Лихачев судился с певцом Егором Кридом, у него были разбирательства с блогерами Валей Карнавал (Валентиной Карнауховой) и Аней Покров (Анной Покровской).

В 2021 году Лихачев выиграл суд у рэпера Моргенштерна по делу о нарушении авторских прав, отсудив у исполнителя 300 тысяч рублей. Суд также обязал музыканта прекратить использование композиции без получения разрешения в установленном законом порядке. Однако ходатайство о том, чтобы рэпер принес публичные извинения, было отклонено.

Песня «Владимир Путин — молодец» получила широкое распространение в социальных сетях, особенно в TikTok, пользователи которого снимают с фрагментом композиции различные короткие видеоролики.