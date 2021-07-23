Автор песни «Мало половин» рассказал о гонораре от Бузовой

Рэпер Александр Степанов (ST), признался, что написал для телеведущей Ольги Бузовой несколько песен. Об этом он рассказал в интервью YouTube-шоу «Откройте, Давид».

Ольга не то чтобы посмеялась, но говорит такая: «Ага, рэпер, напиши!» Спасибо моей жене, потому что она натолкнула на мысли. Ассоль — соавтор хита «Мало половин», — поделился музыкант.

Степанов рассказал о своём знакомстве с Бузовой, отметив, что они начали общаться в тот период, когда ещё начинающая певица переживала расставание с футболистом Дмитрием Тарасовым. Музыкант приехал вместе со своей женой Ассоль поддержать звезду, и у него родилась идея помочь девушке, написав для неё несколько песен.

Несмотря на то что сама ведущая поначалу отнеслась скептически к предложению музыканта, Степанов стал автором таких хитов Бузовой как «Мало половин», «Водица», «Она не боится» и «Чемпион». ST подчеркнул, что ничего не заработал на авторских правах, добавив, что просто хотел поддержать начинающую исполнительницу.

Ранее завершились съемки нового телешоу Ольги Бузовой, в котором принимали участие такие звёзды, как Айза и Даня Милохин.