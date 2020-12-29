Автор песен Синатры и Пресли скончался от COVID-19

https://static.news.ru/photo/cdd36aaa-4aa3-11eb-82ab-fa163e074e61_660.jpg Армандо Мансанеро Фото: Oscar Gonzalez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мексиканский композитор и поэт-песенник Армандо Мансанеро умер в возрасте 85 лет.

Об этом сообщает El Universal. В середине декабря у композитора выявили COVID-19. Спустя несколько дней после постановки диагноза его перевели в реанимацию.

Мансанеро стало трудно дышать самостоятельно и его подключили к аппарату ИВЛ. Некоторое время медикам казалось, что пациент идёт на поправку, но затем он скончался от внезапной остановки сердца.

Мансанеро написал более 400 песен и выпустил более 30 альбомов. Его композиции были в репертуаре у Френка Синатры, Перри Комо, Элвиса Пресли и Кристины Агилеры. Он в значительной мере поспособствовал росту популярности латиноамериканской и испаноязычной музыки в мире.

Как писал NEWS.ru, от коронавирусной инфекции на 67-м году жизни умер певец Владимир Ефименко, известный по таким шлягерам советской музыки, как «Обручальное кольцо», «Где же ты была», «Прощай» и «Родная земля». Ефименко выступал в составе ВИА «Лейся, песня».