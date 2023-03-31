Авраам Руссо снова оказался в больнице

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Российский певец Авраам Руссо рассказал KP.RU, что прошел обследование в одной из клиник Москвы, чтобы проверить здоровье после операции. Он уточнил, что в прошлом году перенес операцию по шунтированию вены. Он признался, что никто не хотел браться за хирургическое вмешательство, но один врач согласился.

Никто не хотел браться за такую сложную операцию и давать какие-либо гарантии. Но нашелся один врач, который согласился на операцию. Правда, после вмешательства, доктор мне сказал, что считает прошедшую операцию неудачной, — сказал Руссо.

Он отметил, что в ходе обследования врачи ему сообщили, что вена функционирует и воспаление прошло.

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