Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк, которая проходит лечение от рака в одной из столичных больниц, продолжает волновать её поклонников. Пока друзья и близкие переживают за «прекрасную няню», находятся люди, которые желают заработать на чужой беде. К журналистам обратилась женщина, которая продаёт снимки тяжелобольной артистки.

Она призналась, что уволилась из той самой клиники, где Заворотнюк находится под вымышленным именем. Перед увольнением она успела сделать фото и видео с актрисой, снятые, предположительно, в то время, когда...