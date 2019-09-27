Актёр Максим Аверин, известный по роли в сериале «Глухарь», попросил поклонников его творчества не переживать по поводу скандала в самолёте и последовавшего за ним задержания в аэропорту Шереметьево.
Друзья! У меня всё хорошо! Не волнуйтесь! Всем доброй ночи! — цитирует запись Аверина в соцсетях «Свободная пресса».
Актёра 26 сентября задержали в столичном аэропорту и оштрафовали на 500 рублей за мелкое хулиганство. Основанием для этого послужил скандал на рейсе Барнаул-Москва. Как писал News.ru Аверин и ещё один пассажир, находясь в состоянии опьянения, устроили перепалку с бортпроводниками и позволили себе нецензурные выражения в адрес членов экипажа.