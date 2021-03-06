Авербух рассказал, куда увезёт свою молодую жену на 8 Марта

https://static.news.ru/photo/f45b100c-7f5e-11eb-97db-96000091f725_660.jpg Фото: averbukhofficial/instagram.com

Недавно сыгравшие свадьбу актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Илья Авербух решили на выходные дни покинуть Москву и отправиться в сторону Кавказских Минеральных Вод. Создатель и продюсер шоу «Ледниковый период» рассказал, что совместит там отдых с работой.

Сейчас в Ессентуках строится Ледовый центр. И я там буду по работе. И заодно мы там отдохнём эти два дня семьёй, — рассказал порталу Teleprogramma Авербух.

Как писал NEWS.ru, в День святого Валентина 25-летняя звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram нежный снимок с возлюбленным Ильёй Авербухом. Фото сделано в ЗАГСе, незадолго до бракосочетания или спустя некоторое время после церемонии.

Авербух и Арзамасова поженились 20 декабря 2020 года, чем вызвали бурную реакцию общественности. Поклонники как фигуриста, так и артистки знали об их отношениях, однако разница в возрасте у молодожёнов составляет более 20 лет. Накануне актриса опубликовала фото в тёплой куртке с капюшоном и пуховом платке, чем напрочь разочаровала поклонников. Молодая жена хореографа выглядит на снимке настолько постаревшей, что её вид показался подписчикам нелепым.