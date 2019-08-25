https://static.news.ru/photo/777faa42-c72d-11e9-96d9-fa163e074e61_660.jpg Илья Авербух Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Олимпийский призёр по фигурному катанию Илья Авербух рассказал о том, что слухи об онкологическом заболевании актрисы Анастасии Заворотнюк не соответствуют истине.

Ранее в СМИ появилась информация, что после рождения третьего ребенка у 48-летней Анастасии Заворотнюк обнаружили рак головного мозга. Пара долгие годы пыталась завести ребёнка, и, скорее всего, актриса решилась на ЭКО, писали издания.

Авербух является давним другом Петра Чернышёва, поэтому всегда узнаёт информацию о Заворотнюк одним из первых.

Пишут какие-то глупости, — цитирует Авербуха « КП ».

Как писал News.ru, помощница актрисы Анастасии Заворотнюк удивилась появившейся в прессе информации об обнаруженной у артистки злокачественной опухоли мозга, из-за которой она якобы перестала появляться на публике и даже отменила спектакль.