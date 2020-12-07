Авербух прокомментировал слухи о свадьбе с Арзамасовой

https://static.news.ru/photo/036c1b88-38ea-11eb-8891-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тренер по танцам на льду Илья Авербух рассказал о развитии отношений с актрисой Лизой Арзамасовой и прокомментировал слухи об их тайной женитьбе.

Поклонники предположили, что влюблённые сыграли свадьбу, когда увидели кольцо на безымянном пальце актрисы. В ответ фигурист заявил, что обязательно сообщит, если его семейный статус изменится.

У нас с Лизой все хорошо! Наши отношения продолжают счастливо развиваться, но никаких тайных свадеб и венчаний не было! — подчеркнул Авербух в разговоре со StarHit.

Влюблённые объявили себя парой в сентябре на шоу «Вечерний Ургант». Разница в возрасте между Авербухом и Арзамасовой составляет 22 года. Арзамасова 6 декабря выложила в Instagram снимок, на котором позирует с кольцом на безымянном пальце.

Как писал NEWS.ru ранее, Илья Авербух в разговоре с журналистами рассказал, что не собирался долго скрывать отношения со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой, которые хранил в тайне на протяжении восьми лет.