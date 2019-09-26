На мать актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием в одной из столичных клиник, могли навести порчу и наложить родовое проклятие. Об этом сообщила астропсихолог Валентина Виттрок.
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Ранее News.ru писал, что 13 сентября звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что опухоль мозга у 48-летней женщины возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО.