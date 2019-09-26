https://static.news.ru/photo/fecb69de-e067-11e9-b7e2-fa163e074e61_660.jpg Валентина Виттрок Фото: facebook.com/valentina.wittrock

На мать актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием в одной из столичных клиник, могли навести порчу и наложить родовое проклятие. Об этом сообщила астропсихолог Валентина Виттрок.

В своём блоге на Obozrevatel.com эксперт обратила внимание на мать артистки Валентину Заворотнюк. Её муж Юрий скончался в 2014 году, а через четыре года умер сын Святослав. Женщина пояснила, что в гороскопе Анастасии Заворотнюк Луна находится в соединении с Плутоном и Чёрной Луной, что говорит о возможности родового проклятия.

Ранее News.ru писал, что 13 сентября звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что опухоль мозга у 48-летней женщины возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО.