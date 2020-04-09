Астролог Василиса Володина прервала работу в «Давай поженимся!»

Астролог Василиса Володина прервала съёмки в шоу «Давай поженимся!». Это временная мера, так как соведущая программы боится заразиться коронавирусом.
Сейчас работа проходит с соблюдением мер повышенной безопасности. В студии нет зрителей, всем присутствующим измеряют температуру,
Гузеева и Сябитова продолжают работать вдвоём, решение Володиной они одобряют.
Да, снимаем не в полном составе. Но несмотря на обстоятельства, шоу должно продолжаться, — сказала Сябитова.
Ранее NEWS.ru сообщал, что астролог из программы «Давай поженимся!» Василиса Володина берёт за свои услуги 300 тысяч рублей. Эфиры сделали астролога популярной, что и объясняет высокую цену.
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