Астролог Василиса Володина прервала работу в «Давай поженимся!»

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Бари Алибасов и его жена Лидия Федосеева-Шукшина переживают карантин в отдельных квартирах. У продюсера к тому же имеются серьёзные проблемы со здоровьем.

Свою супругу Алибасов не видел больше месяца. Она находится в доме на улице Бочкова, где когда-то жила с Василием Шукшиным. Алибасов пережидает непростые времена в квартире в Мерзляковском переулке, сообщает...