Астролог назвала даты людей, у кого будут проблемы с деньгами в феврале

https://static.news.ru/photo/b65b4efc-6370-11eb-9346-fa163e074e61_660.jpg Василиса Володина Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Астролог из «Давай поженимся!» Василиса Володина назвала даты рождения тех, у кого в феврале предстоят денежные проблемы. По мнению астролога, этим людям надо быть как можно внимательнее с финансами и беречь свои накопления.

Только предельная внимательность к заработкам спасут таких людей от денежных потерь, предупреждает Володина.

instagram.com/vasilisa.volodina/

Точный квадрат Урана и Сатурна весь февраль будет закручивать сильнейшие энергетические вихри. Чтобы удержать этого зверя на привязи, требуются сила и осторожность!.. Сейчас очень рискуют те, кто найдет свою дату рождения в карусели. Их Юпитер может пасть жертвой Сатурна и Урана, а вместе с ним и денежные накопления, — написала астролог в Instagram.

При этом, отмечает Володина, у представителя каждого знака свои риски. Это зависит от положения Юпитера в личном гороскопе. Но у людей, даты которых назвала астролог, эти риски будут более повышенными. Володина считает, что им лучше понимать, как вести себя в «текущей финансовой реальности».

Ранее NEWS.ru сообщал, что астролог Василиса Володина, известная по программе «Давай поженимся!» на Первом канале, рассказала, кто разбогатеет в следующем году. Это зависит не только от года рождения и знака, но и от возраста.